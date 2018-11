Graças a gol no fim, seleção sub-20 do Brasil empata por 2 a 2 com a Colômbia

Graças a um gol marcado pelo atacante Matheus Cunha aos 44 minutos do segundo tempo, a seleção brasileira sub-20 empatou por 2 a 2 com a Colômbia, na noite desta terça-feira, no Estádio Olímpico de Goiânia, em novo amistoso de preparação para o Campeonato Sul-Americano da categoria, que será disputado no Chile, entre os dias 17 de janeiro e 10 de fevereiro de 2019.

Foi o segundo empate seguido entre as duas seleções, que na última quinta-feira haviam ficado no 0 a 0, no Independência, em Belo Horizonte, em outro duelo preparatório para a competição continental.

Desta vez apoiado por 7.028 torcedores que foram ao estádio na capital goiana, o Brasil abriu o placar do confronto aos 31 minutos do primeiro tempo. Lincoln recebeu um cruzamento, se livrou da marcação e deu um chapéu no goleiro colombiano antes de completar para as redes.

Ainda na etapa inicial, porém, a Colômbia chegou ao empate com um golaço aos 43 minutos. Angulo arrancou em velocidade, passou por três defensores do Brasil, driblou o goleiro Phelipe e tocou para fazer 1 a 1.

Na etapa final, realizada sob intensa chuva, a Colômbia virou o jogo aos 18 minutos. Depois de receber pela direita com liberdade dentro da grande área, Tolosa finalizou cruzado e a bola ainda desviou no meio-campista Marcos Bahia antes de entrar no gol.

Depois disso, o time comandado pelo técnico Carlos Amadeu seguiu sofrendo para criar boas chances ofensivas, mas conseguiu achar o empate aos 44 minutos. O lateral Vitinho avançou pela direita e cruzou para Matheus Cunha, jogador de 19 anos do RB Leipzig, da Alemanha, cabecear para deixar tudo igual.

O ex-atacante flamenguista Vinicius Junior, do Real Madrid, voltou a defender a seleção brasileira contra os colombianos, mas teve um atuação apagada. Após o apito final, entretanto, foi festejado por torcedores que invadiram o campo, deram trabalho aos seguranças no campo e tiraram selfies com o jovem astro.

O Brasil estará no Grupo A do Campeonato Sul-Americano, junto de Colômbia, Venezuela, Bolívia e Chile, anfitrião do torneio. A competição vale quatro vagas para a Copa do Mundo Sub-20, na Polônia, além de levar três seleções aos Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima, no Peru. Não haverá distribuição de vagas para os Jogos Olímpicos de Tóquio pelo fato de o Pré-Olímpico voltar a ser disputado em 2020.