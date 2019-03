Goulart brilha com 2 gols e Palmeiras vence Ituano

Em sua primeira partida como titular do Palmeiras, Ricardo Goulart mostrou seu faro de gol na noite desta quarta-feira e ajudou o time a vencer o Ituano por 3 a 2, no jogo de abertura da 9ª rodada do Campeonato Paulista. O jogador, contratado por empréstimo de um ano, é tido como uma das principais armas da equipe na temporada. Ele fez dois gols e deu uma assistência em uma noite inspirada no Allianz Parque.

A expectativa da torcida já era grande com a presença de Goulart entre os titulares, tanto que, depois de Dudu, ídolo alviverde, o meia foi o mais ovacionado pelos fãs. Ele sabia que, dentro de casa, o Palmeiras tinha de mostrar sua força diante de um rival que poderia causar estragos. Tanto que logo, aos 10 minutos, Ramon cabeceou com muito perigo e por pouco não abriu o placar para o time de Itu. Foto: Cesar Greco / Agência Palmeiras

Só que o Palmeiras reagiu quase que instantaneamente. Bruno Henrique chutou da entrada da área e o goleiro Pegorari espalmou para escanteio. Na cobrança, Edu Dracena desviou, Borja cabeceou e o goleiro do Ituano espalmou para frente. Goulart foi mais rápido que seus marcadores e mandou para as redes, levantando a torcida no estádio e marcando pela primeira vez no novo clube.

Com a vantagem, o jogo passou a ser controlado pelo Palmeiras e alguns minutos depois veio o segundo gol. Pela direita, Mayke cruzou no alto e Goulart subiu mais que o zagueiro Léo Santos e mandou para o gol, de cabeça, marcando seu segundo na partida e mostrando sua força ofensiva quando chega na área.

Na volta do intervalo, o Ituano tentou reagir. Já vinha incomodando pelos lados do campo, principalmente com o bom Martinelli na esquerda e Morato, pela direita. Mas o time do interior paulista pecava no último passe e tinha dificuldade para levar mais perigo à defesa da equipe da casa.

O Palmeiras até poderia ter feito o terceiro com Borja, logo aos 7, mas o jogador perdeu uma ótima chance quando a bola sobrou para ele, livre, dentro da área. Pouco depois, o Ituano diminuiu com Marcos Serrato, que tocou na saída de Weverton em posição duvidosa. O gol poderia dar um novo ânimo de Itu, mas aí a estrela de Goulart brilhou novamente.

Aos 12, Bruno Henrique levantou a bola na área, da esquerda. Goulart partiu em velocidade, deixando seu marcador para trás e ajeitou de peito para Borja, que sozinho, de dentro da pequena área, marcou o gol e se redimiu do erro minutos antes. O gol deu novamente uma tranquilidade ao Palmeiras na partida.

Então o técnico Felipão tirou Borja e colocou o volante Thiago Santos. Do outro lado, Vinicius Bergantin tentou colocar o time mais à frente. Até que aos 29, o veterano Corrêa deu um belo passe para Morato, que fez um lindo gol tocando na saída de Weverton. O Ituano bem que buscou o empate, mas o Palmeiras soube se defender e garantiu os três pontos em casa.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 18 pontos e ampliou a vantagem na liderança do Grupo B. Guarani e Novorizontino, ambos com 13, ainda vão jogar na rodada. E o Ituano estacionou nos 11 pontos, na segunda posição da chave D, liderada pelo Oeste.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 3 x 2 ITUANO

PALMEIRAS – Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique (Lucas Lima), Ricardo Goulart, Carlos Eduardo (Felipe Pires) e Dudu; Borja (Thiago Santos). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

ITUANO – Pegorari; Jonas, Léo Santos, Ricardo Silva e Peri; Baralhas (Bassani), Marcos Serrato e Corrêa (Marcelinho); Morato, Ramon (Gui Mendes) e Martinelli. Técnico: Vinicius Bergantin.

GOLS – Ricardo Goulart, aos 11 e 22 minutos do primeiro tempo; Marcos Serrato, aos 9, Borja, aos 12, e Morato, aos 29 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Lucas Canetto Bellote.

CARTÕES AMARELOS – Borja, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Felipe Melo e Baralhas.

RENDA – R$ 1.016.331,95.

PÚBLICO – 20.660 pagantes.

LOCAL – Allianz Parque, em São Paulo (SP).