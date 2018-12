Goleiro Saulo deixa o Botafogo e é anunciado como reforço do Vila Nova

O Vila Nova anunciou nesta terça-feira um novo reforço para a próxima temporada. Trata-se do goleiro Saulo, de 23 anos, que vestiu a camisa do Botafogo em 2018. O jogador chega para reforçar o clube nas disputas do Campeonato Goiano, da Copa do Brasil e da Série B do Campeonato Brasileiro.

Revelado pelo clube carioca, Saulo era o terceiro goleiro do Botafogo em 2018. No entanto, graças às lesões de Jefferson e Gatito Fernández, se tornou titular em parte da temporada, condição na qual disputou 20 partidas, entre Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana.

Os detalhes do acerto não foram divulgados, mas Saulo chega para disputar posição com dois goleiros já pertencentes ao elenco goiano. O Vila Nova conta com Rafael Santos, remanescente de 2018, e Cleriston, ex-Iporá-GO, também anunciado nos últimos dias como reforço para 2019.