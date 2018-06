Goleiro Gallese aposta na posse de bola do Peru para vencer Dinamarca na estreia

O goleiro do Peru Pedro Gallese afirmou nesta quarta-feira que o objetivo do Peru é passar da primeira fase da Copa do Mundo da Rússia. E, para alcançar o objetivo, a equipe tem de vencer a Dinamarca na estreia, sábado, às 13 horas (de Brasília), em Saransk, pelo Grupo C. Diante de um adversário forte fisicamente, Gallese sugere que a seleção peruana use a posse de bola como estratégia para o triunfo.

“Sabemos que a Dinamarca tentará impor seu físico. Mas nós já enfrentamos seleções semelhantes e vamos tentar jogar com a bola. O objetivo é passar a primeira fase, mas você tem que ir partida a partida”, declarou o jogador do Veracruz, do México.

Depois de medirem forças com os dinamarqueses, os peruanos pegam a França, dia 21, em Ecaterimburgo, e a Austrália, dia 26, em Sochi. “Estamos preparados para tudo. Conversamos com o professor (Ricardo) Gareca e com a equipe técnica e sabemos como enfrentar esses jogos”, completou o goleiro, após treinamento na Arena Khimki, nas imediações de Moscou.

O lateral-esquerdo Yoshimar Yotún exaltou a volta da confiança da seleção após a contratação de Gareca para o comando técnico. A equipe está invicta há 15 jogos, sendo que nesta período alcançou dez vitórias.

“Ele conhece o jogador peruano, suas qualidades, sua mentalidade, ele nos deu de volta a confiança, que podemos e somos capazes, foi a primeira coisa que ele trabalhou quando assumiu”, afirmou o jogador do Orlando City à Fifa TV.