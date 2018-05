Goleiro de S. Bárbara é dispensado pelo Palmeiras

Foto: Newton Menezes_FUTURA PRESS_EC

O goleiro Daniel Fuzato, que é natural de Santa Bárbara d’Oeste, está afastado dos treinos pelo Palmeiras. Por meio de sua assessoria de imprensa, o clube comunicou que liberou o atleta porque não houve acordo de renovação de contrato entre as partes. O jogador, por outro lado, afirmou ao LIBERAL que a situação ainda não foi definida.

“Para falar a verdade, estou esperando tudo se resolver”, disse. O vínculo dele com o Alviverde tem validade até dezembro deste ano. “Tenho plena vontade de continuar no Palmeiras, destacou.

No entanto, o Palmeiras apontou que não há mais possibilidade de negociação. “Está liberado para procurar outro clube”, apontou a assessoria de imprensa. Formado pelas categorias de base do Verdão, o arqueiro de 20 anos não aparece mais na lista de atletas profissionais no site do clube.

Quando criança, Fuzato passou pela Escola de Goleiros Camisa 1, em Americana. Ele frequentou o local dos 10 aos 12 anos de idade. O atleta também já chegou a defender a seleção brasileira Sub-20.