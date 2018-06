Gol da vitória contra Alemanha provoca tremor ‘artificial’ no México

O gol da vitória do México sobre a Alemanha teria feito a terra tremer neste domingo na capital do país. Segundo informe noticiado na rede oficial do Instituto de Investigação Geológicas e Atmosférica, foi detectado um sismo na Cidade do México às 10h34min45 (horário local), que foi o exato momento em que Hirving Lozano fez balançar as redes germânicas.

“O sismo se originou de maneira artificial. Possivelmente por saltos massivos durante o gol da seleção mexicana no Mundial”, informou o instituto em sua rede social oficial. O mesmo tremor artificial, ou seja, provocado por fatores antinaturais, teria sido detectado por um instituto chileno. Foto: Twitter / Reprodução

A divulgação do fenômeno artificial movimentou as redes sociais. “Você pode encontrar até no centro da terra o sonoro rugir desse gol”, respondeu o internauta Fer Camacho ao tuíte do instituto que auferiu o tremor. “Nós, mexicanos, podemos fazer o mundo tremer! Não só no futebol”, destacou Jose García, em seguida.

Teve gente que abusou da criatividade e do bom humor ao comentar o sismo. “Tremendo festejo! Que salto monumental!”, disse Norelys Sofía. “Um novo indicador de obesidade populacional?”, indagou Ramon Diaz, em tom de brincadeira.

E houve empresa que tentou aproveitar a repercussão para se promover e divulgar a sua marca. A companhia aérea Aeroméxico, patrocinadora oficial da Federação Mexicana de Futebol (FMF, na sigla em espanhol), comentou e anexou um vídeo dos jogadores com a camisa do país: “É o apoio de todos os mexicanos à seleção, porque juntos vamos com tudo”.