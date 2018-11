Goiás ganha, continua próximo do acesso e complica o Sampaio Corrêa na Série B

Apenas uma partida abriu a disputa da 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B nesta segunda-feira. Bom para o Goiás, que recebeu o Sampaio Corrêa, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, e venceu o duelo pelo placar de 1 a 0. Com isso, os donos da casa ficam cada vez mais próximos do acesso para a elite em 2019 e reassumem a vice-liderança da competição.

Com os três pontos somados, o Goiás aparece na segunda posição com 57 e acaba com uma sequência de três jogos sem vitória. Do outro lado da tabela de classificação, o Sampaio Corrêa vive um momento totalmente diferente. Com apenas 32 pontos, a equipe maranhense aparece na 19.ª colocação – dentro da zona de rebaixamento – e precisa vencer nas próximas rodadas para conseguir escapar da degola.

Precisando da vitória para ficar cada vez mais próximo do acesso, o Goiás começou a partida fazendo pressão e criou cinco jogadas de perigo no primeiro tempo. A melhor delas aos sete minutos, quando Alex Silva aproveitou um cruzamento da direita e finalizou de bicicleta, mas parou em um cabeceio do zagueiro Bruno Moura, que afastou em cima da linha.

A partir daí, o Sampaio Corrêa conseguiu equilibrar um pouco a partida e tentava responder em contra-ataques rápidos. Apesar disso, foi o Goiás que conseguiu abrir o placar. Após tanto tentar, aos 45 minutos, Giovanni recebeu na entrada da área e acertou um belo chute rasteiro no canto direito do goleiro Andrey, que só olhou a bola entrar. Até por conta disso, o primeiro tempo terminou com a vitória parcial dos donos da casa.

Mesmo em vantagem no placar, o Goiás voltou para o segundo tempo da mesma forma que foi embora da primeira etapa: trocando passes envolventes no meio de campo e fazendo pressão na área adversária. Enquanto isso, o time adversário fez algumas substituições e foi ao ataque. Mesmo assim, a primeira chance de perigo veio pelos lados do time da casa. Aos 14 minutos, Giovanni se livrou da marcação e finalizou com perigo, mas parou na defesa do goleiro Andrey.

Nos minutos finais, a partida seguiu movimentada com ambos os times buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Em um desses lances, o Sampaio Corrêa criou a sua melhor chance no jogo em um cabeceio de Joécio, mas não conseguiu empatar. Assim, a partida terminou mesmo com a vitória do Goiás por 1 a 0.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 36.ª e antepenúltima rodada da Série B. Nesta sexta-feira, o Goiás viaja até o Paraná para enfrentar o Coritiba, no estádio Couto Pereira, às 21h30. Já no sábado, às 19h30 (de Brasília), o Sampaio Corrêa recebe o São Bento, no estádio Castelão, em São Luís.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 x 0 SAMPAIO CORRÊA

GOIÁS – Marcos; Alex Silva (Caíque Sá), Victor Ramos, Edcarlos e Ernandes; João Afonso (Léo Sena), Gilberto e Giovanni; Maranhão (Rafinha), Lucão e Michel. Técnico: Ney Franco.

CRB – Andrey; Bruno Moura, Joécio, Maracás e Julinho (Jocinei); César Sampaio, Adilson Goiano (Uillian), Fernando Sobral, Eloir (Danielzinho) e Matheuzinho; Jheimy. Técnico: Marcinho Guerreiro.

GOL – Giovani, aos 45 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – João Afonso, Giovanni e Léo Sena (Goiás); Matheuzinho, César Sampaio, Bruno Moura e Jocinei (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA – R$ 121.145,00.

PÚBLICO – 6.851 pagantes (7.995 no total).

LOCAL – Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO).