Goiás anuncia Daniel Guedes, do Santos, e Giovanni Augusto, do Corinthians

O Goiás anunciou nesta terça-feira as chegadas do lateral-direito Daniel Guedes, do Santos, e do meia Giovanni Augusto, do Corinthians, ambos contratados por empréstimo. Os vínculos dos dois jogadores vão valer até o mês de dezembro.

Aos 24 anos, Daniel Guedes foi promovido ao profissional do Santos em 2014, mas nunca se firmou como titular durante uma temporada inteira. O lateral-direito disputou 70 partidas como profissional e marcou um gol, em cobrança de falta. Em 2018, o jogador entrou em campo 26 vezes.

Giovanni Augusto surgiu nas categorias de base do Paysandu, mas se profissionalizou no Atlético-MG, pelo qual se destacou em 2015 e, no ano seguinte, foi contratado pelo Corinthians. Sem sucesso no clube paulista, o meia foi emprestado para o Vasco em 2018, ano em que atuou 25 vezes e marcou um gol.

Invicto no Campeonato Goiano, o Goiás lidera o torneio após dez rodadas, com 28 pontos, seis de vantagem para o Atlético-GO, o segundo colocado. O time treinado por Mauricio Barbieri já está classificado para a disputa das oitavas de final do Estadual.

O Goiás, porém, viveu a frustração de ser eliminado na segunda rodada da Copa do Brasil, após empate por 1 a 1 com o CRB, em casa, e derrota por 3 a 2 nos pênaltis. Nesta temporada, o clube goiano vai disputar o Brasileirão pela primeira vez desde 2015, quando foi rebaixado para a Série B.