Goiás anuncia Claudinei Oliveira como substituto de Barbieri

Pouco mais de um mês após deixar a Chapecoense, Claudinei Oliveira foi anunciado nesta terça-feira como novo treinador do Goiás para a disputa do Campeonato Brasileiro. Ele chega para substituir Maurício Barbieri, demitido no último domingo após perder o título do Campeonato Estadual na final contra o Atlético-GO.

O técnico de 49 anos se apresentará ao clube nesta quarta-feira, com estreia marcada para domingo, no Maracanã, onde o time goiano enfrentará o Fluminense pela primeira rodada da Série A. Horas antes do anúncio do novo comandante, também foi definido o retorno do preparador físico Robson Gomes.

Essa será a segunda passagem do treinador pelo Goiás. A primeira, em 2014, foi encerrada em circunstâncias muito parecidas com as que envolveram a demissão de Barbieri, uma vez que Claudinei foi dispensado do cargo depois de perder a final do Estadual daquele ano, também para o Atlético-GO. Com a carreira iniciada no Santos, ele também tem passagens por Paraná, Athletico-PR, Vitória, Avaí e Sport.

Antes de acertar com Claudinei Oliveira, o Goiás buscou outros nomes no mercado. Um dos desejados era Vagner Mancini, que não aceitou a proposta e preferiu dar sequência ao trabalho como coordenador técnico do São Paulo.