Giroud marca dois e classificado Chelsea goleia o PAOK pela Liga Europa

Já classificado à próxima fase da Liga Europa, o Chelsea encarou o PAOK nesta quinta-feira, no Stamford Bridge, e não teve qualquer dificuldade para golear por 4 a 0. Giroud marcou duas vezes e ajudou os ingleses, que entraram em campo com um time praticamente reserva, a manter os 100% de aproveitamento na competição.

O resultado levou o Chelsea a 15 pontos, com liderança assegurada no Grupo L, enquanto o PAOK é o lanterna, com três, ainda vivo na competição. Isso porque, na outra partida da chave, o BATE Borisov venceu o Vidi por 2 a 0, em casa, resultado que manteve ambos com seis pontos.

Se enfrentar o Chelsea em Londres não é fácil, o PAOK viu a tarefa ficar ainda mais complicada aos seis minutos, quando Khacheridi foi expulso. Aos 26, Pedro recebeu lançamento longo, fez boa jogada e rolou na direita para Giroud, que bateu cruzado, de primeira, para marcar belo gol.

O jovem Callum Hudson-Odoi acertou o travessão no minuto seguinte, mas o dia era mesmo de Giroud, que ampliaria aos 36. Fábregas deu lançamento perfeito para o atacante francês, que emendou de primeira, quase caindo.

Mesmo sem grande esforço, o time da casa marcou mais duas vezes na etapa final e transformou a vitória em goleada. Aos 14 minutos, Hudson-Odoi, de apenas 18 anos, bateu da entrada da área, surpreendeu o goleiro e ampliou. Ainda deu tempo para Alvaro Morata selar o placar aos 32.

Pelo Grupo K, o Dínamo de Kiev garantiu a classificação à próxima fase ao derrotar o Astana por 1 a 0, fora de casa, resultado que o levou a 11 pontos e deixou o adversário na segunda colocação, com oito. Na outra partida da chave, o Rennes bateu o Jablonec pelo mesmo placar, também fora de casa, e subiu para seis pontos, deixando o lanterna com dois, já eliminado.

No Grupo I, no entanto, a situação está totalmente aberta. A liderança é do Genk, que arrancou a igualdade por 2 a 2 com o Malmö na Suécia e subiu para oito pontos, deixando o adversário com seis. O Besiktas é o segundo colocado, com sete, após vencer por 3 a 2 o Sarpsborg fora de casa, deixando o rival com cinco, mas ainda vivo na disputa.