Ginástica de Americana fica em segundo no Troféu Destaque

Foto: Divulgação

Americana ficou em segundo lugar por equipes na segunda etapa do Troféu Destaque da Liga Intermunicipal de Ginástica Artística. O evento aconteceu neste sábado (9), em Paulínia.

Na competição, a cidade de Americana esteve representada por Alicia Garcia da Silva, Pollyana Charantola, Isabella Campanha Ferreira, Aline da Silva Trindade, Gabriela de Mário Duzzi, Maria Isabel Barbosa, Giovana Leitão de Carvalho e Gabriela Russo Iwamoto.

Alicia também foi campeã no solo e no salto. Ela ainda conseguiu a terceira posição na paralela e no individual geral. Outra atleta que se destacou foi Pollyana, com a segunda colocação na trave e no solo.

“Elas tiveram alguns erros nos exercícios, que serão corrigidos com os treinos para melhorar as notas para os Jogos Regionais”, disse Marinilse Scanavacki, a Pingo, que treina o grupo americanense ao lado de Diara Lida.

Por equipes, Americana terminou a competição só atrás de Indaiatuba. A próxima etapa será em agosto. Antes, em julho, a equipe disputará os Jogos Regionais.