Geromel e Michel exaltam boa preparação física do Grêmio

O Grêmio se apresentou no dia 3 de janeiro e fez o primeiro jogo com o time titular somente na segunda-feira desta semana, 25 dias depois, e venceu o Juventude, por 3 a 0, pelo Campeonato Gaúcho. Para o zagueiro Geromel e o volante Michel, o time desfruta de ótima preparação para o momento da competição.

“Se puder, eu jogo três vezes na semana”, disse Michel, que, como todo o elenco, não sabe se irá enfrentar o São Luiz, nesta quinta-feira, às 21h15, em Porto Alegre. “Lógico que estamos em início de temporada, poderemos melhor muito fisicamente, mas fizemos uma boa preparação e mostramos que o time está muito bem preparado”, ratificou Geromel.

Os dois experientes jogadores apontaram para o entrosamento do time, que mantém uma base há anos, como um dos diferenciais do grupo. “Nesse início de temporada, o conhecimento de cada um é importante para evitar desgastes desnecessários em campo”, disse Geromel. “O elenco titular foi quase todo mantido e isso é bom para quem entra no time.”

O técnico Renato Gaúcho revelou que vai fazer um rodízio com os goleiros Júlio César e Paulo Victor para decidir quem vai ficar com a vaga de Marcelo Grohe, que deixou o clube no início do mês.

Os jogadores finalizaram os treinamentos para encarar o São Luiz, pelo Campeonato Gaúcho, na tarde desta quarta-feira, sob forte calor. A sensação térmica era de 44 graus.