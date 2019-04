Geromel aponta Gre-Nal como maior clássico do País e prevê jogos épicos na final

O zagueiro Pedro Geromel aposta em uma decisão de Campeonato Gaúcho equilibrada e muito disputada entre Grêmio e Internacional. O primeiro jogo será domingo, às 16 horas, no Beira-Rio. O defensor destacou que os dois times, após triunfarem na Copa Libertadores no meio de semana, estão em boa fase.

“Gre-Nal é sempre quente, é o maior clássico do País, uma rivalidade histórica. O Grêmio e o Inter estão em bom momento, ganha quem gosta de futebol. Tem tudo para ser partidas épicas”, afirmou o zagueiro.

O jogador fez uma análise sobre o rival, com o qual o Grêmio não decide um campeonato estadual desde 2015. Geromel fez elogios ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo técnico Odair Hellmann no Inter.

“O Inter tem jogadores de qualidade, com atacantes bons e rápidos, técnicos, com elenco forte. Jogam como time, é uma equipe muito bem treinada, com ideias de jogo bem definidas. Teremos que nos aplicar bastante para conquistar esse título.”

Poupado do treino desta sexta-feira, Geromel garantiu que está bem fisicamente e não será problema para a primeira partida da decisão. O argentino Kannemann, seu companheiro de zaga também ficou fora das atividades físicas no campo, mas é outro que estará em campo.

O elenco gremista realizou, na tarde desta sexta-feira, o primeiro treinamento do ano na Arena. Os jogadores ainda farão mais um treino neste sábado pela manhã, no CT Luiz Carvalho, antes do clássico, com portões fechados.

O técnico Renato Gaúcho não deve promover alterações na equipe e deve iniciar com a mesma escalação da vitória sobre o Rosario Central, na última quarta. O segundo jogo da final será na quarta-feira, na Arena Grêmio, às 21h30.