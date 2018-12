Garotos do elenco principal do São Paulo festejam ida para o Sul-Americano Sub-20

O São Paulo teve quatro jogadores convocados na última quinta-feira pelo técnico Carlos Amadeu para defender a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, que será disputado entre 17 de janeiro e 10 de fevereiro de 2019, no Chile. Dois deles, os meio-campistas Luan e Igor Gomes, já integram o elenco principal tricolor e comemoraram a chance que terão de vestir a camisa amarela na competição.

“Estou contente e motivado para representar o São Paulo no Sul-Americano. A temporada foi especial, de muito aprendizado e terminou com esta boa notícia. Vamos com tudo em busca do título para o nosso país”, afirmou Luan, em entrevista ao site oficial do São Paulo, publicada neste sábado.

“Acredito que a disputa do Sul-Americano nos dará mais experiência, além de proporcionar um momento único de poder representar o Brasil. Estamos felizes e trabalharemos bastante para defender a seleção. O São Paulo teve quatro convocados, e isso mostra a importância do trabalho realizado em Cotia”, acrescentou Igor Gomes.

Além desta dupla, os zagueiros Walce e o atacante Toró foram chamados como representantes são-paulinos que estarão presentes pelo Brasil no Sul-Americano Sub-20, no qual o time nacional integrará o Grupo A, ao lado de Venezuela, Colômbia, Chile e Bolívia. A estreia será diante dos colombianos, no dia 19, na cidade de Rancaguá.

“Estou muito feliz e vou honrar o meu país. Será emocionante representar o Brasil na competição, e vamos firmes para brigar pelo título. Tenho certeza de que o grupo estará focado para fazer um bom campeonato”, comemorou Walce ao comentar a oportunidade que ganhou.

Os treinos para a competição já começarão nesta segunda-feira, na Granja Comary, onde a seleção irá se preparar até o dia 13 de janeiro, mas neste intervalo os jogadores serão dispensados nas datas festivas de Natal e do ano-novo.

“Queremos chegar bem preparados no Sul-Americano porque esta convocação representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido no clube. Não é apenas a realização do meu sonho, mas, sim, de todos os profissionais do São Paulo. O esforço é coletivo. E quero ajudar da melhor maneira, se possível com gols, para buscar o título com a seleção”, disse Toró ao site oficial do São Paulo.