Gareca surpreende em treino da seleção peruana e deixa Guerrero na reserva

O técnico Ricardo Gareca surpreendeu no treino da seleção peruana nesta quinta-feira em Moscou e tirou o centroavante Paolo Guerrero do time titular. A mudança, no entanto, pode ter sido uma tentativa de despistar a formação da equipe para o duelo de estreia da Copa do Mundo, no sábado, contra a Dinamarca, em Saransk.

Guerrero foi o capitão da equipe nas eliminatórias e só foi confirmado para o Mundial há pouco mais de duas semanas. Condenado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) a cumprir 14 meses de suspensão por doping, ele conseguiu na Justiça Comum da Suíça efeito suspensivo para disputar o Mundial.

Gareca comandou um treino tático nesta quinta-feira em jogo-treino contra a equipe sub-20 do país. Farfán substituiu Guerrero no comando do ataque. A braçadeira de capitão ficou com o zagueiro Alberto Rodríguez que formou dupla com Christian Ramos.

O treino desta quinta-feira também foi marcado pelo aniversário do meio-campista André Carrillo, que completou 27 anos. O jogador do Watford, da Inglaterra, participou da atividade entre os titulares.

A seleção peruana treinou com Gallese; Advíncula, Ramos, Rodríguez e Trauco; Tapia, Yotún, Flores, Carrillo e Cueva; Farfán. O trabalho foi o último antes da estreia contra a Dinamarca. Nesta sexta-feira, a equipe fará apenas o reconhecimento do gramado em Saransk.

A equipe comandada por Gareca está no Grupo C. Depois do duelo contra a Dinamarca, enfrentará na próxima quinta-feira a França, em Ecaterimburgo, e fechará a participação na primeira fase contra a Austrália, dia 26, em Sochi.