Garantido nas oitavas, Uruguai já inicia trabalho de olho na liderança da chave

Depois de garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, a seleção uruguaia desembarcou no início da madrugada desta quinta-feira (horário de Brasília) em Nijni Novgorod, onde está concentrada. Na quarta, a equipe venceu a Arábia Saudita por 1 a 0 em Rostov e confirmou uma das vagas do Grupo A.

A terceira rodada agora servirá para definir a liderança da chave. Uruguai e Rússia somam seis pontos e se enfrentam nesta segunda-feira, às 11h (de Brasília) em Samara. O empate favorece os russos que têm melhor saldo de gols (7 a 2).

Os jogadores devem ir a campo nesta quinta-feira para um treino regenerativo e iniciar a preparação para o jogo mais complicado do grupo. Mais uma vez somente os primeiros 15 minutos serão abertos para os jornalistas.

Para o duelo contra a Rússia, o técnico Oscar Tabárez contará com todos os jogadores à disposição. A tendência é que ele mexa mais uma vez na equipe. Na coletiva após a vitória contra a Arábia Saudita o treinador admitiu que o time não jogou bem e não está satisfeito com o desempenho dos meio-campistas.