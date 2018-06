Gallo admite ‘proposta grande’, mas diz que Róger Guedes pode ficar no Atlético

A permanência ou saída do atacante Róger Guedes do Atlético-MG será definida apenas na parada do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo, segundo o diretor de futebol do clube, Alexandre Gallo. Mas o cartola tentou dar tranquilidade ao torcedor, em entrevista nesta terça-feira: “Existe a possibilidade de ele ficar”.

Segundo o cartola, as atenções neste momento estão voltadas para a partida diante do lanterna Ceará, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Só a partir de quinta-feira é que as negociações com os representantes do atleta terão continuidade.

Artilheiro do Brasileirão com oito gols, Guedes tem proposta milionária – cerca de R$ 24 milhões – do Al-Wehda, equipe do técnico Fábio Carille, que já tirou Otero dos mineiros. “Existem várias possibilidades, mas hoje não temos solução. Tem proposta grande. Existe a possibilidade de ele ficar. Vamos tentar resolver essa situação. Existem várias possibilidades”, discorreu Gallo.

As negociações se arrastam há alguns dias, para apreensão do jogador e dos torcedores. “Isso já vem acontecendo há algum tempo, desde que surgiu a oportunidade. Ele é um cara querido, que deu a volta por cima em um momento importante da competição. É o artilheiro do Brasileirão, e isso chama muita atenção. Foi uma contratação que a gente queria muito, brigamos com o Fluminense e o Inter. Está superando as nossas expectativas, tem jogado muito bem. Viver esse bom momento não é fácil e tem que cuidar”, completou Gallo.

O jogo contra o lanterna Ceará é importante para a equipe, mas ficou em segundo plano durante a entrevista do dirigente. O objetivo do Atlético-MG é conquistar a terceira vitória seguida no Brasileirão para permanecer na vice-liderança na parada da Copa. Com 20 pontos, o time alvinegro é o segundo colocado da competição, atrás apenas do líder Flamengo, com 26.

No último treino antes da partida, realizado nesta terça-feira, Adilson e Luan foram poupados, mas vão para o duelo. Leonardo Silva, que sofreu uma pequena lesão na coxa, também não treinou e é desfalque.

O provável Atlético-MG terá: Victor; Patric, Gabriel, Bremer e Fábio Santos; Adilson, Gustavo Blanco, Tomás Andrade e Cazares; Róger Guedes e Ricardo Oliveira.