Galiotte elogia trabalho de Felipão no Palmeiras: ‘Mudou o espírito do vestiário’

O presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte, disse que o trabalho do técnico Luiz Felipe Scolari foi decisivo para conduzir a equipe ao título do Campeonato Brasileiro. O dirigente afirmou na saída do vestiário do estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, onde o time bateu o Vasco e garantiu a conquista, que o experiente treinador teve atuação fundamental para lidar com o ambiente do elenco.

Segundo Galiotte, a vinda de Felipão foi essencial para a equipe se sagrar campeã. “Em muitos momentos ele foi criticado, porque o futebol é cruel. Felipão chegou a fez com que esse vestiário tivesse outro espírito. Todos estamos de parabéns, principalmente nosso torcedor”, disse em entrevista à ESPN Brasil. O técnico de 70 anos foi contratado em agosto para a vaga de Roger Machado.

O ex-técnico foi demitido depois de uma derrota para o Fluminense, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Depois disso, a equipe não perdeu mais e soma agora 22 jogos de invencibilidade. O Palmeiras garantiu o título com uma rodada de antecedência, a exemplo de 2016, quando também garantiu a taça na 37.ª rodada da competição.

“Foi um ano em que lutamos por Libertadores e Copa do Brasil. Conquistamos um título importantíssimo, o decacampeonato. Para nós é um orgulho muito grande”, afirmou Galiotte. No último sábado, o presidente ganhou a eleição no clube ao bater Genaro Marino Neto com a preferência de 60% dos votos dos sócios. No próximo dia 15 ele toma posse para mais três anos de mandato.

Galiotte prometeu que nas próximas semanas cuidará para não perder peças do time durante a janela de transferências. “Vamos manter o máximo de todos que temos no nosso departamento de futebol. Queremos um time forte. A diretoria quer que todos permaneçam”, comentou o presidente.