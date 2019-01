Galhardo comemora gol e vitória do Vasco em condições adversas contra o Madureira

Ainda sem condições físicas ideias de jogo, Thiago Galhardo entrou no segundo tempo da partida do Vasco contra o Madureira, neste sábado, fora de casa, e fez o gol da vitória na estreia do time dele pelo Campeonato Carioca. Substituto de Caio Monteiro entre os relacionados, porque o atacante sentiu desconforto no joelho, o meia revelou que quase não disputou a partida e lamentou as condições do gramado no estádio Conselheiro Galvão e do calor no Rio.

“Era para eu fazer trabalho físico só, mas me coloquei à disposição na sexta-feira, após a gente saber da situação do Caio. O Alberto (Valentim) conversou comigo e fiz questão de ajudar, porque foi aqui no Madureira que recomecei minha carreira e onde dei a volta por cima para chegar onde estou hoje. Tive a oportunidade de entrar, fazer o gol e ajudar a equipe. Acho que terminei o ano com o pé direito, nada melhor que iniciar uma nova temporada da mesma forma”, afirmou Galhardo.

O meia comentou como foi voltar a atuar em Conselheiro Galvão. “Foi um gol muito bonito, principalmente se formos considerar as condições do campo. Lembro que o campo estava muito bom quando joguei aqui, em 2015, mas hoje possui algumas dificuldades. O calor também foi enorme. Tudo isso dificultou”, disse Galhardo.

Técnico do Vasco, Valentim endossou as palavras do atleta. “Acho que apresentamos muita coisa que a gente tem procurado implementar nos treinamentos. Gostei muito do time fisicamente. Vocês sabem, eu até falei, dentro do planejamento tivemos de poupar alguns jogadores (Bruno César e Maxi López). Tivemos uma perda de última hora, do Caio, e o Galhardo ainda não estava em condições de jogar os 90 minutos, mas se colocou à disposição dos companheiros”, elogiou.

Pela segunda rodada da Taça Guanabara, o Vasco vai receber o Volta Redonda, nesta quarta-feira, em São Januário, no Rio. Recém-contratado, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, que estreou pelo clube contra o Madureira, falou sobre poder atuar no estádio.

“Estou bastante ansioso. Sempre gostei bastante da atmosfera quando joguei contra o Vasco. Agora terei a oportunidade de estar do lado de cá e vou dar a vida para sair de campo com a vitória novamente”, prometeu.