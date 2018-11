Gabriel reclama de arbitragem em empate e diz que Santos ‘não vai cumprir tabela’

O atacante Gabriel saiu de campo bastante revoltado com a arbitragem de Heber Roberto Lopes no empate por 1 a 1 com o Botafogo, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. O jogador do Santos reclamou muito de um lance nos últimos minutos do segundo tempo, em que teria sofrido pênalti de Igor Rabello.

“O que você acha? Foi pênalti claro. O lance da mão a gente estava muito perto, não dá pra ver o toque, mas o pênalti foi claro. Todo mundo viu que foi pênalti. Eu estou de frente para o gol, por que vou cair? Ele vem por trás e me dá uma calçada”, declarou, em entrevista ao canal Premiere.

Santos e Botafogo ficaram sem chances de vaga na Libertadores com a vitória do Atlético-MG sobre o Internacional, no Beira-Rio, também nesta quarta. Apesar de não ter qualquer pretensão até o fim da competição, Gabriel garantiu que o time paulista não vai se limitar a cumprir tabela.

“A gente não vai cumprir tabela, a gente vai honrar a camisa do Santos. A gente joga em um clube grande, tradicional no mundo inteiro”, comentou o atacante, que também considerou que o Santos mereceu a vitória nesta quarta. “Criamos chances, acertamos a trave”, lembrou.

Diante da decepção de perder a vaga na Libertadores, o Santos junta os cacos para encarar o Atlético-MG no sábado, na Vila Belmiro. O time paulista encerra sua participação no Brasileirão no dia 2 de dezembro, quando visita o Sport na Ilha do Retiro.