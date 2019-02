Gabriel Jesus não treina e fica fora de jogo do City pela Liga dos Campeões

Gabriel Jesus ficou fora nesta terça-feira do último treino do Manchester City antes de o time viajar para enfrentar o Schalke 04, na quarta, às 17 horas (de Brasília), em Gelsenkirchen, na Alemanha, e acabou não sendo incluído na lista de jogadores relacionados pelo técnico Pep Guardiola para o confronto de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Por meio de nota publicada em seu site oficial, o clube inglês não revelou o motivo da ausência do atacante brasileiro, que no último sábado foi titular e atuou durante todo o jogo no qual a sua equipe goleou o Newport County por 4 a 1, fora de casa, pela Copa da Inglaterra.

Além de Gabriel Jesus, o defensor John Stones, que também não treinou nesta terça, o meio-campista Fabian Delph e o lateral francês Benjamin Mendy ficaram fora do grupo de atletas convocados por Guardiola para a partida em solo alemão.

Em compensação, o treinador confirmou em sua lista de 20 relacionados para o jogo o zagueiro belga Vincent Kompany, que voltou aos treinos após se recuperar de lesão. Mendy também participou do treinamento desta terça e foi outra novidade da atividade, assim como o defensor e seu compatriota Eliaquim Mangala, mas ambos acabaram sendo descartados do duelo contra o Schalke.

Os 20 nomes convocados por Guardiola para este confronto foram os seguintes: Ederson,

Aro Muric, Daniel Grimshaw, Kyle Walker, Danilo, Philippe Sandler, Vincent Kompany,

Aymeric Laporte, Nicolas Otamendi, Olkesandr Zinchenko, Ilkay Gundogan, Fernandinho,

Kevin De Bruyne, David Silva, Bernardo, Riyad Mahrez, Phil Foden, Raheem Sterling, Leroy Sané e Sergio Agüero.