Gabriel Jesus admite seleção cabisbaixa, mas nega frustração por tropeço

O atacante Gabriel Jesus tratou de minimizar o início com tropeço da participação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Após ter atuação apagada na igualdade por 1 a 1 contra a Suíça, em Rostov, neste domingo, o jogador do Manchester City admitiu que a equipe retornará “cabisbaixa” para Sochi, o seu “quartel-general” durante a competição. “Cabisbaixo, mas sem frustração, porque a gente quer ganhar sempre. Sabemos da responsabilidade que carregamos”, afirmou.

Gabriel Jesus evitou comentar mais diretamente sobre a sua atuação individual, embora tenha reconhecido pouco ter participado do jogo. O atacante recebeu dois bons passes durante os 79 minutos que permaneceu em campo, mas falhou em um cabeceio de dentro da grande área, em cobrança de escanteio de Neymar, além de não ter dado sequência a um lance após ser acionado por Paulinho. Até por isso, acabou sendo substituído para a entrada de Roberto Firmino, que, mesmo com menos tempo em campo, acabou sendo mais perigoso.

Atacante mais jovem a ser titular da seleção brasileira em uma edição da Copa do Mundo, Gabriel Jesus também tentou adotar um discurso maduro, afirmando que a igualdade contra a Suíça servirá como aprendizado para a sequência da competição. Além disso, apontou que o mais importante foi a equipe não deixar Rostov com uma derrota, o que a permite obter, sem maiores sobressaltos, a classificação às oitavas de final nas próximas rodadas.

“Ninguém ganha nenhum campeonato na primeira partida, nem perde. Temos mais dois jogos decisivos. Não queríamos empatar, mas também não perdemos. Isso serve de aprendizado. Eu, o mais novo, falando de aprendizado. Mas serve, sim. Não vai ser fácil, mas vamos pensar no próximo jogo”, declarou o atacante de 21 anos.

Gabriel Jesus também reforçou o coro de reclamações sobre a arbitragem. Além da falta não marcada em Miranda no gol da Suíça, o atacante assegurou ter sofrido pênalti no segundo tempo, quando o jogo já estava empatado em 1 a 1. “Recebi uma boa bola do Renato Augusto e o zagueiro deu o fundo. Eu não costumo me jogar, podem ver meu histórico. Girei, a bola saiu limpa. Se o árbitro interpretou que não foi pênalti, que não foi empurrão no Miranda, o que posso fazer?”, lamentou.

O atacante brasileiro chegou a realizar uma avaliação exagerada de que o Brasil teve boa atuação diante da Suíça, ainda que a constatação geral seja de que a equipe caiu muito de rendimento no segundo tempo. “Não faltou nada. Tivemos erros simples, normais, porque ninguém é perfeito. Fizemos uma excelente partida”, afirmou Gabriel Jesus, apontando que as avaliações negativas se devem mais ao placar da partida deste domingo do que em função do desempenho da seleção. “A gente sempre entra para vencer, mas fica a imagem de que não fomos bem porque não conseguimos”, concluiu.