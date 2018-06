Gabriel Jesus admite ansiedade para estreia em Copas

Gabriel Jesus nunca teve problemas com inícios. O atacante se destacou rapidamente quando subiu aos profissionais pelo Palmeiras e marcou gols nos seus jogos de estreia por Manchester City e seleção brasileira. O próximo domingo também será de um novo começo para o jogador, que pela primeira vez defenderá a equipe nacional em uma Copa do Mundo. E ele admite que a situação especial lhe deixa ansioso.

“Por mais que tenha tirado de letra outras estreias, tranquilo não é. A ansiedade bate, ainda mais na Copa, o maior torneio do futebol. Mas vou procurar ficar tranquilo”, afirmou Gabriel Jesus, em entrevista coletiva nesta quinta-feira em Sochi, já projetando o duelo de domingo com a Suíça em Rostov. Foto: Lucas Figueiredo / CBF / Divulgação

Além da precocidade – é o mais jovem jogador do grupo convocado por Tite -, Gabriel Jesus também chama a atenção pelos gols, tanto que é o artilheiro do Brasil sob o comando do treinador, tendo marcado dez vezes. O atacante do Manchester City rejeita, porém, ter a artilharia da Copa como meta e evita até mesmo apontar quem ele considera que pode conquistá-la.

“É difícil citar nomes para a artilharia porque tem muito jogador que tem possibilidade de terminar como artilheiro. Claro que seria muito bom para mim, mas dou importância maior para o objetivo coletivo. Estou ali para fazer gol, mas minha meta é outra”, comentou Gabriel Jesus, assegurando que lhe importa mesmo é ser campeão do mundo na Rússia.

No setor ofensivo da seleção brasileira, Gabriel Jesus tem a companhia de Neymar, um astro mundial e a quem considera amigo fora dos campos. E ele destaca que essa relação proporciona resultados positivos também dentro dos gramados.

“Acredito muito que tendo boa relação, amizade, considerando irmão, você leva para campo, as coisas fluem. Você corre mais pelo seu amigo e dá a vida. As relações que tenho com todos e que todos têm comigo ajudam muito dentro de campo”, concluiu Gabriel Jesus, exaltando o entrosamento com Neymar dentro e fora de campo.