Gabriel admite ansiedade pelo 1º gol e vê versatilidade como trunfo no Flamengo

Único reforço do Flamengo que ainda não marcou gol nesta temporada, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, admite viver certa ansiedade em busca do grande momento. Mas não acredita que o jejum ameace sua posição dentro do time. Ele aposta em sua versatilidade para seguir entre os titulares do técnico Abel Braga.

“Naturalmente vai sair esse gol. Todo mundo está ansioso. Quando sai gol, tudo flui melhor com gols. Mas estou confiante, me sentindo bem, estou muito feliz aqui no Flamengo e tenho certeza que os gols vão sair”, disse o atacante, nesta terça-feira.

Gabigol justifica a tranquilidade, apesar da falta de gols, pelas possibilidades que vêm dando ao treinador em campo. “Tenho jogado em todas as posições. Joguei por dentro, no último jogo terminei por fora. Eu me vejo como o jogador que mais rodou de posição. De repente isso pode me ajudar”, declarou.

Quanto à concorrência com Uribe, o atacante se esquivou de comentar a disputa por posição. “Tenho características diferentes das do Uribe. Gosto de sair da área. Ele fica mais por dentro. Mas não acho que tenha uma disputa entre titulares e reservas. Independente de quem o professor escolher, vai muito bem. E também vai depender da característica que o professor quiser para cada jogo. Tem muitas opções”, disse Gabigol.

O atacante garantiu que a tragédia no CT do Ninho do Urubu, que causou a morte de dez jogadores da base do clube carioca, não deve afetar a disposição da equipe para a estreia na Taça Rio. O Flamengo estreará no segundo turno do Campeonato Carioca, no domingo, contra o Americano, no Maracanã.

“Claro que todo o grupo ficou bem triste depois da tragédia, depois veio o jogo e sofremos a eliminação”, admitiu o jogador, referindo-se à queda na semifinal da Taça Guanabara. “Ficamos tristes, claro. Mas seguimos trabalhando porque o jogo de domingo é muito importante pra gente. Temos trabalhado bem e feito as coisas da maneira certa para que o nosso caminho siga sendo bom e proveitoso.”