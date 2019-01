Futebol feminino fecha parceria com time baiano

A Aema (Associação Esportiva Meninas de Americana) fechou uma parceria de intercâmbio de atletas com o Real Camaçari, da Bahia. A informação foi anunciada neste domingo pela associação, que representa o Rio Branco e a cidade de Americana no futebol feminino.

A equipe baiana cedeu quatro atletas à Aema: as volantes Lucy, de 30 anos, e Deise, 18, a lateral-esquerda Rafa Souza, 20, e a ponta-esquerda Dryca, 22. Elas devem chegar a Americana até o fim deste mês e vão defender a entidade no Campeonato Paulista, que será de março a agosto. Foto: Divulgação

Após a competição, o quarteto voltará ao Real Camaçari para a disputa do Campeonato Baiano, que deve começar em outubro. Caso precise de reforços, o time pode contar com o empréstimo de jogadoras da entidade americanense.

O presidente da Aema, Rodrigo Ferraz, disse que começou a negociar com o novo parceiro por acaso. “Eu estava assistindo a um jogo do Bahia e vi as meninas jogando contra”, afirmou o dirigente que, após a partida, conversou com o responsável pela equipe e analisou as atletas por meio de vídeo. O quarteto também deve representar Americana nos Jogos Regionais.

Conforme o LIBERAL noticiou no último dia 28, a associação havia recebido outras duas propostas de parceria de intercâmbio, feitas por um time do Pará e outro do Rio Grande do Norte.

Nesta segunda-feira, Ferraz apontou que, apesar do acerto com o Real Camaçari, ainda negocia um possível acordo com esses dois clubes. “Não fechou ainda não. Nós estamos esperando a resposta deles, porque temos até março para fechar as meninas que vão jogar”, comentou.

O elenco de 2019 também já conta com a goleira Talu, a lateral Juliana Seabra, as volantes Nayara e Larissa Matos, as meias Ellen Cristine e Ana Caroline. Todas faziam parte do plantel no ano passado e tiveram a permanência anunciada pela Aema.

Seletiva

O prazo de inscrição para a seletiva da associação termina nesta quarta-feira, à meia-noite. De acordo com Ferraz, 110 jogadoras se inscreveram para a atividade. Há atletas, inclusive, de fora do Estado.

As interessadas devem preencher um formulário no site da entidade. A peneira será neste sábado e domingo, das 9 às 12 horas, na Sede Náutica do Rio Branco.