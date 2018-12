Fulham cede empate ao Wolverhampton e segue em baixa no Campeonato Inglês

O Fulham ficou próximo de encerrar sua sequência negativa no Campeonato Inglês nesta quarta-feira. A equipe saiu na frente diante do Wolverhampton, em casa, e liderava até os momentos finais, mas cedeu o empate nos últimos minutos, ficou no 1 a 1 e continua em péssima situação na competição.

Esta foi a sexta partida seguida sem triunfo do Fulham, que venceu somente uma das últimas 14 na temporada. Com isso, ocupa a penúltima colocação na tabela, com apenas 11 pontos. Já o Wolverhampton foi a 26 pontos e é o nono colocado.

Depois de um primeiro equilibrado, o Fulham voltou melhor para a etapa final e saiu na frente aos 28 minutos. Após bate-rebate na área, Sessegnon emendou de primeira. A defesa até conseguiu afastar, mas a bola já havia ultrapassado a linha de gol.

O time da casa, recuou e permitiu que o Wolverhampton empatasse aos 40, quando Romain Saiss aproveitou cochilo da defesa e tocou para a rede. Nos acréscimos, Mitrovic ainda quase recolocou o Fulham em vantagem, mas Conor Coady salvou em cima da linha e assegurou o empate.

O Fulham volta a campo pelo Campeonato Inglês neste sábado, quando recebe o Huddersfield pela 20.ª rodada. No mesmo dia e pela mesma competição, o Wolverhampton terá a difícil missão de visitar o Tottenham.