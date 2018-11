Frustrado, atacante do Botafogo fala em terminar o Brasileirão ‘com dignidade’

O Botafogo está livre do risco de rebaixamento, mas não tem mais chances de conquistar uma vaga na Copa Libertadores. Sem maiores objetivos, os jogadores alvinegros querem pelo menos mais duas vitórias para terminarem o Brasileirão “com dignidade”.

Autor do gol botafoguense no empate desta quarta-feira à noite, com o Santos, em 1 a 1, na Vila Belmiro, pela 36.ª rodada, o atacante Brenner lamentou o resultado e acredita que o time tem condições de conquistar os seis pontos diante de Paraná e Atlético-MG

“Saímos com um gostinho de frustração, porque fizemos uma boa partida, tivemos chances de virar. Agora, é levantar a cabeça, porque temos uma partida importante contra o Paraná. É buscar duas vitórias para encerrarmos o campeonato com dignidade”, comentou Brenner.

Na nona colocação, com 48 pontos, o Botafogo volta a campo na próxima segunda-feira contra o já rebaixado Paraná, no estádio Nilton Santos, e encerra a participação no dia 2 de dezembro diante do Atlético-MG, em Belo Horizonte (MG).