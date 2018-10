Fred volta a marcar no Cruzeiro e comemora recuperação: ‘Sentimento de gratidão’

Retornando aos gramados aos poucos depois de ter rompido o ligamento cruzado anterior do joelho direito em março, Fred voltou a balançar as redes neste sábado na vitória do Cruzeiro sobre o Paraná por 3 a 1, no Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este foi apenas o seu segundo gol na temporada.

Ainda sem condições de disputar uma partida inteira, Fred começou como titular e ficou em campo até os 25 minutos do segundo tempo, quando deixou o gramado aplaudido para a entrada de Raniel.

O atacante de 35 anos não escondeu a felicidade de estar retornando. “É um sentimento de gratidão, primeiramente por Deus porque eu estava doido para voltar. Eu estou me sentindo bem. Gratidão também aos médicos, fisioterapeutas, companheiros que deram força. Qualquer jogador que para dois meses sente muito, imagina sete”, comparou Fred.

Essa foi a terceira partida do atacante desde que se recuperou da contusão – havia enfrentado Palmeiras e Vasco, também pelo Brasileirão. Na comemoração do gol, Fred fez questão de abraçar o médico Sérgio Campolina.

A vitória neste sábado colocou o Cruzeiro na nona colocação, com 43 pontos, em nono lugar. A próxima partida será no domingo, contra o América-MG, na Arena Independência, pela 32.ª rodada.