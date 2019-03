Fred lamenta gols perdidos, mas comemora noite de ‘garçom’ no Cruzeiro

O Cruzeiro não fez uma das suas melhoras partidas na temporada, mas mesmo assim venceu o Deportivo Lara, da Venezuela, por 2 a 0, no Mineirão, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. E um dos destaques da partida foi Fred, mesmo sem balançar as redes.

Acostumado a fazer gols, o atacante passou em branco. Mesmo assim foi decisivo para a vitória cruzeirense com duas assistências precisas para os gols de Rodriguinho e Jadson.

“Eu acho que dava para ter feitos alguns gols, mas quando não dá para ter uma noite de artilheiro eu tento ser garçom. Dei duas assistências e estou com a sensação de dever cumprido”, afirmou Fred, que não está incomodado com a falta de gols na Libertadores. “No momento certo vão sair muitos gols.”

O atacante acredita que o Cruzeiro sentiu um pouco o desgaste dos últimos jogos, principalmente pelo ritmo colocado na goleada sobre o Patrocinense, por 5 a 0, no sábado passado, pelas quartas de final do Campeonato Mineiro.

“Não é que a gente estava um pouco abaixo. No sábado a gente colocou um ritmo muito forte e hoje a gente sabia que seria diferente. Eles ficaram mais com a bola e fizeram a gente correr mais. Fizemos um jogo de inteligência”, finalizou Fred.

Na liderança do Grupo B da Libertadores, com seis pontos em dois jogos, o Cruzeiro volta suas atenções para o Campeonato Mineiro. O primeiro jogo da semifinal contra o América-MG acontece no domingo, no Independência.