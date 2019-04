Fred faz três, Cruzeiro goleia o Huracán e se classifica na Libertadores

Com três gols de Fred, o Cruzeiro assegurou sua vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores ao derrotar o Huracán, da Argentina, por 4 a 0, nesta quarta-feira, no Mineirão, pela quarta rodada da fase de grupos. O camisa 9 comandou o duelo, que terminou com gol de Dodô.

Com o resultado, o time mineiro disparou ainda mais na liderança do Grupo B, com 12 pontos, contra apenas um do lanterna Huracán. O Deportivo Lara, da Venezuela, que ainda joga contra o Emelec, do Equador, tem quatro, contra dois dos equatorianos.

Em boa fase na temporada, o Cruzeiro fez um primeiro tempo beirando a perfeição. Realizando seu centésimo jogo com a camisa celeste, Fred guiou a equipe em 45 minutos de arrepiar qualquer torcedor do clube. O artilheiro desencantou na Libertadores, pelo clube mineiro, marcando logo três vezes e alcançando a marca de 14 gols em 2019 – o time todo fez 41.

O primeiro foi aos 18 minutos. Marquinhos Gabriel avançou pela esquerda, cortou para o pé direito e cruzou para área. Fred ganhou de dois zagueiros para mandar no fundo das redes, de cabeça. O Huracán até tentou o empate, mas encontrou Fábio em noite inspirada. O goleiro fez um milagre no arremate à queima-roupa de Barrios. No rebote, Damonte também parou no camisa 1.

Aos 22 minutos, Robinho virou o jogo para Marquinhos Gabriel na entrada da pequena área. Ele ajeitou para Fred, que completou para o gol. O camisa 9 fez o terceiro aos 31. Dodô cruzou na medida para o artilheiro testar firme para fazer mais um. Foi o segundo jogo do atacante com três gols em dez dias. Ele havia marcado três no triunfo sobre o América, por 3 a 2, no duelo de ida da semifinal do Mineiro.

No segundo tempo, o Cruzeiro administrou a vantagem conquistada na etapa inicial. Mano Menezes ainda poupou jogadores como Robinho e Fred, e os que ficaram em campo diminuíram o ritmo. Mesmo assim, a equipe chegou ao quarto gol, aos 37, com Dodô, em um chute no ângulo.

Abatido, o Huracán não conseguiu esboçar reação durante toda a segunda etapa. A melhor chance do clube argentino foi aos 16 minutos, em um chute de Auzqui. O jogador ficou na defesa de Fábio. De resto, assistiu o Cruzeiro jogar e continuou sem vencer na Libertadores.

No domingo, o Cruzeiro começa a decidir o título mineiro contra o rival Atlético, que está praticamente eliminado da Libertadores após ser goleado por 4 a 1 pelo cerro Porteño.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 4 X 0 HURACÁN

CRUZEIRO – Fábio; Orejuela, Dedé, Léo e Dodô; Lucas Romero (Ariel Cabral), Henrique, Robinho (Rafinha), Marquinhos Gabriel e Rodriguinho; Fred (Raniel). Técnico: Mano Menezes.

HURACÁN – Antony Silva; Chimino, Salcedo, Alderete e Carlos Araújo; Damonte, Rossi, Walter Pérez (Roa) e Auzqui (Toranzo); Lucas Barrios e Gamba (Chávez). Técnico: Antonio Mohamed.

GOLS – Fred, aos 18, 22 e 31 minutos do primeiro tempo. Dodô, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Julio Bascuñán (Fifa/Chile).

CARTÕES AMARELOS – Dedé e Lucas Romero (Cruzeiro); Alderete e Walter Pérez (Huracán).

RENDA – R$ 873.106,00.

PÚBLICO – 26.977 pagantes (31.694 total).

LOCAL – Mineirão, em Belo Horizonte (MG).