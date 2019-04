Fred deixa vantagem do Cruzeiro de lado e quer garantir título com nova vitória

O Cruzeiro conquistou uma boa vantagem e saiu na frente na briga pelo título do Campeonato Mineiro. Jogando no Mineirão, a equipe venceu o Atlético, pelo placar de 2 a 1, e está a um empate do bicampeonato estadual. O atacante Fred afirmou que a equipe não entrará com o “regulamento embaixo do braço” no segundo jogo da decisão, que será no próximo sábado, no Independência.

“Jogar normal, como sempre jogamos fora na Libertadores e no Mineiro. Agora vamos para a segunda partida e vamos tentar fazer um jogo de igual para igual. A vantagem passou para o nosso lado, mas é mínima. Temos que jogar para vencer”, disse Fred, atacante do Cruzeiro, que afirmou não ter sentido o toque da bola na mão no gol anulado com auxílio do VAR.

“Eu realmente não senti. Fui cabecear e como houve muito contato, não sei dizer se a bola bateu na minha mão ou não. Ainda questionei o árbitro antes do jogo sobre lances como esse, e ele me disse que se o braço estivesse junto ao corpo não teria problema. Mas no momento do jogo, ele acabou anulado o meu gol, enfim, temos que entender”, completou o artilheiro.

ESTREIA – A partida também foi importante para Pedro Rocha, que fez sua estreia com a camisa do Cruzeiro ao entrar no segundo tempo substituindo Rodriguinho. O atacante afirmou que mesmo sendo apenas seu segundo jogo em 2019, ese sentiu muito bem e quer ajudar ainda mais os seus companheiros no decorrer da temporada.

“Me senti muito bem e estou feliz pela estreia. É meu segundo jogo no ano, mas como vinha treinando me senti muito bem. Quero seguir treinando para ajudar cada vez mais meus companheiros e para sairmos do Campeonato Mineiro com título”, completou.