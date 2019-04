Frankfurt leva virada e perde chance de abrir folga para ir à Liga dos Campeões

O Eintracht Frankfurt perdeu ótima chance de ficar em situação mais confortável na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa através do Campeonato Alemão. Neste domingo, na conclusão da 31ª rodada, o time perdeu para o Augsburg por 3 a 1, em casa, na Commerzbank Arena.

Com a derrota, o Eintracht Frankfurt continua em quarto lugar no Alemão, último posto que dá vaga no torneio continental, com 52 pontos, mas apenas um a mais do que o Borussia Mönchengladbach, que venceu na rodada. Já o Augsburg chegou aos 28 pontos, mais tranquilo na briga contra o rebaixamento, na 14ª posição.

Atuando em casa, o Eintracht Frankfurt até largou na frente, com o gol marcado pelo português Gonçalo Paciência, aos 14 minutos do primeiro tempo. Mas o Augsburg reagiu e conseguiu a virada ainda na etapa inicial, com os gols de Marco Richter, aos 31 e aos 49 minutos. E o austríaco Michael Gregoritsch selou o triunfo dos visitantes aos 39 minutos do segundo tempo.

Foi a segunda derrota seguida do Eintracht Frankfurt, que na quinta-feira havia perdido por 4 a 2 para o Benfica em Portugal e agora buscará reverter o placar desfavorável na próxima quinta, quando receberá o time de Lisboa para o duelo de volta das quartas de final da Liga Europa.

O triunfo deste domingo encerrou uma série de três derrotas do Augsburg, sendo duas pelo Campeonato Alemão. O próximo compromisso do time pelo torneio será no sábado, em casa, contra o Stuttgart.