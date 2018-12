FPF divulga tabela da Copinha e Corinthians é o 1º grande a estrear

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta sexta-feira a tabela da 50.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que será realizada em janeiro do ano que vem. A competição começa já no dia 2 de janeiro, e o Corinthians é o único clube grande do Brasil a atuar nesta data.

Maior campeão do torneio, com dez conquistas, o Corinthians será a grande atração do primeiro dia de disputas. Às 21h30, a equipe encara o Ricanato-TO, em Itu, mesmo local que receberá a outra partida do Grupo 17 no dia 2, entre Ituano e Sinop. A estreia da Copa São Paulo, no entanto, será entre Paulista-SP e Red Bull Brasil-SP, às 17h15, em Jundiaí, pelo Grupo 18.

A maior parte dos grandes do Brasil, no entanto, estreia no dia 3. Às 16 horas, entram em campo o Cruzeiro, o Internacional, o Flamengo e o Atlético-MG. Às 18h, será a vez do Botafogo fazer sua primeira partida, enquanto Grêmio (19h30), São Paulo (21h) e Palmeiras (21h30) atuam à noite.

Pelo Grupo 3, em Marília, o Cruzeiro encara o Babaçu-MA; enquanto seu maior rival, o Atlético-MG, pega o Aquidauanense-MS, em Diadema, pelo Grupo 19; o Flamengo duela com o River-PI, em Jaguariúna, pelo Grupo 15; e o Inter joga com o Trem-AP, pelo Grupo 11, em Votuporanga.

Um pouco mais tarde, o Botafogo encara o Horizonte-CE, em Franca, pelo Grupo 9. Já à noite, os rivais paulistas estreiam. O São Paulo duela com o Holanda-AM, em Araraquara, pelo Grupo 7, e o Palmeiras pega o Galvez-MT, em Capivari, pelo Grupo 13.

No dia 4, as últimas estreias da competição. Às 16 horas, o Vasco enfrenta o Carajás-PA, em Taubaté, pelo Grupo 27. Três horas mais tarde, rola a bola para o duelo entre Santos e Sergipe, em Mogi das Cruzes, pelo Grupo 25. E às 21h30, o Fluminense é o última grande a estrear, contra o Parnahyba-PI, em Osasco, pelo Grupo 23.

A primeira fase da Copa São Paulo será disputada até o dia 10 de janeiro. Como é tradição no torneio, a grande decisão acontecerá no dia 25 do mesmo mês, aniversário da cidade de São Paulo.