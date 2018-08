Fortaleza vence Londrina de virada e segue com folga na ponta da Série B

Após derrota por 2 a 1 para o CRB na última terça-feira, o Fortaleza se reabilitou neste sábado e não deixou o vice-líder CSA encostar. Em jogo válido pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o time do técnico Rogério Ceni recebeu o Londrina no Castelão e venceu por 2 a 1, de virada, com gols de Bruno Melo e Gustavo.

Com o resultado, o Fortaleza segue na liderança, com 46 pontos, a seis de distância do segundo colocado CSA, que tem 40. O Londrina, por sua vez, volta a perder após duas vitórias seguidas e fica com 27 pontos, dois a mais do que o Brasil de Pelotas, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O time cearense foi a campo em ritmo intenso e pressionou o adversário durante os primeiros minutos da partida. A pressão, no entanto, não durou muito tempo, e o Londrina conseguiu se organizar na defesa para ter uma pouco mais de tranquilidade.

A partir da segunda metade da etapa inicial, passou a chegar com mais perigo, ainda que esporadicamente. De qualquer maneira, aproveitou o bom momento e abriu o placar aos 44 minutos, quando Lucas Ramon recebeu cruzamento e cabeceou para o fundo das redes.

Com a vantagem no placar, o Londrina voltou para o segundo tempo com uma postura bastante defensiva e atraiu o Fortaleza ao campo de ataque. Diante deste cenário, não mostrou solidez e sofreu com as investidas do adversário.

A situação ficou complicada para os visitantes aos 20 minutos, quando o goleiro Vagner fez pênalti em Gustavo e foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. O técnico Roberto Fonseca foi obrigado a tirar o atacante Alisson Safira para a entrada do goleiro reserva Alan. Mas Bruno Melo cobrou aos 23 e converteu para o Fortaleza, que tomou conta do jogo a partir daí.

Com um a mais em campo, o time da casa pressionou muito e criou uma série de chances. O gol era apenas uma questão de tempo e saiu dos pés de Gustavo, o Gustagol, agora com dez, na artilharia da Série B. Oportunista, ele aproveitou rebote do goleiro Alan após chute de Marlon e mandou para as redes aos 40 minutos.

O Londrina volta a campo às 19h15 da próxima sexta-feira, quando recebe o Atlético-GO, no Estádio do Café. O Fortaleza, por sua vez, joga contra o Goiás, às 19 horas do próximo sábado, no Olímpico.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 2 X 1 LONDRINA

FORTALEZA – Marcelo Boeck; Tinga, Diego Jussani, Ligger e Bruno Melo; Nenê Bonilha (Jean Patric), Felipe, Dodô, Marlon e Marcinho (Getterson, depois Éderson); Gustavo Henrique. Técnico: Rogério Ceni.

LONDRINA Vagner; Lucas Ramon, Dirceu, Lucas Costa e Sávio; João Paulo, Jardel e Higor Leite (Paulo Henrique); Paulinho Moccelin, Jô (Matheuzinho) e Alisson Safira (Alan). Técnico: Roberto Fonseca.

GOLS – Lucas Ramon, aos 44 minutos do primeiro tempo; Bruno Lima, aos 23, e Gustavo, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Paulo Henrique Schleich Volkopf (MS).

CARTÕES AMARELOS – Vagner e João Paulo (Londrina).

CARTÃO VERMELHO – Vagner (Londrina).

RENDA – R$ 156.398,00.

PÚBLICO – 19.527 presentes (18.625 pagantes).

LOCAL – Castelão, em Fortaleza (CE).