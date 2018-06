Fortaleza se reabilita, bate o Brasil-RS e segue tranquilo na ponta da Série B

Depois de sofrer a primeira derrota na Série B do Campeonato Brasileiro, para o São Bento, o Fortaleza voltou a campo nesta sexta-feira, recebendo o Brasil, de Pelotas (RS), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 11.ª rodada, e se reabilitou em grande estilo vencendo por 2 a 0 com bom desempenho.

Com o resultado, o time do técnico Rogério Ceni chegou a 26 pontos, com seis a mais do que o segundo colocado Figueirense, que já jogou nesta rodada e venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0. O Brasil-RS, com 10, é o 17.º colocado e fica mais uma rodada dentro da zona do rebaixamento.

O time cearense começou pressionando e não deixava o adversário responder nem mesmo nos contra-ataques. Com domínio da posse de bola no campo ofensivo, o gol de abertura do placar era questão de tempo. De tanto insistir, aos 32 minutos Dodô colocou o time da casa em vantagem. O meia, que tem o apelido em homenagem ao ex-jogador de São Paulo, Botafogo e seleção brasileira, conhecido como artilheiro dos gols bonitos, fez jus ao nome e marcou um lindo gol dominando da entrada da área e acertando um chute no ângulo.

Nove minutos mais tarde, o zagueiro Diego Jussani aproveitou cobrança de falta de Edinho para a área, subiu mais até do que o goleiro Marcelo Pitol e desviou de cabeça para marcar o segundo gol. O arqueiro do time gaúcho falhou no lance.

Na segunda etapa, o Brasil-RS cresceu em presença ofensiva com as entradas de Kaio e Welinton Júnior, mas ainda era o Fortaleza que criava as principais jogadas de perigo. Aos 20 minutos, Edinho tentou cruzar, a bola desviou na defesa e por pouco não morreu dentro do gol, mas parou no travessão. Sem sustos, o time da casa conteve o adversário e administrou a vantagem nos minutos finais para garantir mais uma vitória na competição.

O Brasil-RS volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe o Criciúma no estádio Bento Freitas, em Pelotas, pela 12.ª rodada da Série B. O Fortaleza só joga no dia 23, sábado, contra o Oeste, novamente na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 2 x 0 BRASIL-RS

FORTALEZA – Marcelo Boeck; Felipe, Diego Jussani, Ligger e Lonan; Jean Patrick, Pablo, Dodô (Wesley) e Edinho (Wallace); Marcinho (João Henrique) e Wilson. Técnico: Rogério Ceni.

BRASIL-RS – Marcelo Pitol; Éder Sciola, Leandro Camilo, Willian Machado e Thiago Cametá; Zé Augusto, Itaqui, Mossoró (Welinton Júnior) e Toty (Kaio); Lourency (Léo Bahia) e Luiz Eduardo. Técnico: Clemer.

GOLS – Dodô, aos 32, e Diego Jussani, aos 41 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Felipe (Fortaleza); Mossoró, Leandro Camilo, Kaio, Itaqui e Zé Augusto (Brasil-RS).

ÁRBITRO – Emerson de Almeida Ferreira (MG).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).