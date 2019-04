Fortaleza de Rogério Ceni acerta a contratação do atacante Kieza, do Botafogo

Campeão do Campeonato Cearense no último domingo, o Fortaleza está se reforçando para a sequência da temporada, que terá as disputas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil – além da Copa do Nordeste, onde está nas semifinais. Na noite de segunda-feira, o time comandado pelo técnico Rogério Ceni anunciou a contratação do atacante Kieza, de 32 anos, que estava no Botafogo. O compromisso é por empréstimo até o final deste ano.

O jogador tem mais de 130 gols na carreira, sendo que a maioria deles aconteceu por clubes do Nordeste – especialmente Náutico, Bahia e Vitória. Kieza estava no Botafogo desde 2018 e marcou 11 gols em 51 jogos – nesta temporada fez apenas 1, contra o Madureira, pela Taça Rio (o segundo turno do Campeonato Carioca), em 11 partidas.

O atacante vivia uma fase complicada no time carioca. Antes do gol contra o Madureira, havia marcado pela última vez ainda no Brasileirão do ano passado contra o São Paulo, em 30 de setembro. No meio do jejum de gols, discutiu com a torcida e perdeu posição para Diego Souza, contratado pelo Botafogo junto ao clube tricolor paulista no mês passado.

No Fortaleza, Kieza chega para suprir a vaga deixada por Éderson, que lesionou o joelho e tem uma previsão de retorno de seis meses. O elenco ainda conta Júnior Santos e Wellington Paulista como centroavantes e também contratou o atacante Jefinho, que estava no Potiguar, de Mossoró (RN). O clube cearense agora detém 25% dos direitos do jogador, com cláusula de compra. O contrato terá vigência até o final de 2020.