Fora há mais de 1 mês, Thiago Neves voltará ao Cruzeiro na finalíssima do Mineiro

Sem disputar uma partida desde o dia 10 de março, quando defendeu o Cruzeiro na vitória por 2 a 0 sobre a Tombense, Thiago Neves retornará ao time no jogo de volta da final do Campeonato Mineiro, no próximo sábado, contra o Atlético-MG, às 16h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

A presença do meio-campista na finalíssima da competição foi confirmada pelo técnico Mano Menezes após a vitória por 2 a 1 sobre os atleticanos, no último domingo, no Mineirão, pelo confronto de ida da decisão do Estadual.

Neste período de ausência de Thiago Neves, que vinha lutando para se recuperar de uma lesão na panturrilha, Rodriguinho se firmou com destaque no time titular cruzeirense. Com isso, o primeiro destes jogadores deverá figurar como opção de banco no sábado e provavelmente entrar em campo no decorrer do duelo.

“Temos essa possibilidade (de contar com Thiago Neves), finalmente temos essa possibilidade. Trabalhamos para tê-la e trabalhamos para tê-la melhor. No melhor que o Thiago pode entregar. É um jogador experiente e decisivo, o que é importante para um momento como esse, sem dúvida nenhuma, e em uma parte do jogo certamente ele vai estar em campo”, avisou Mano Menezes, em entrevista coletiva.

O meia já chegou a ficar no banco de reservas na segunda partida da semifinal contra o América, no último dia 6, no Mineirão, mas não foi utilizado no confronto. Segundo explicou o treinador cruzeirense depois daquele jogo, Thiago Neves não “tinha condições de entrar” e foi relacionado para o duelo para “sentir o cheiro do Mineirão”.

Após aquela partida, Thiago Neves acabou não sendo convocado por Mano para o confronto no qual o Cruzeiro goleou o Huracán, da Argentina, por 4 a 0, na quarta-feira, em casa, pela Copa Libertadores. Agora, porém, ele poderá ajudar o time a conquistar o título estadual no duelo de volta da decisão do Mineiro, no qual a equipe terá a vantagem de poder atuar por um empate para ficar com a taça.

“Demos um primeiro passo em direção à conquista do título. A vitória nos deixa contente, podemos trabalhar uma semana já com base nessa realidade objetiva, com as escolhas do adversário, com postura do adversário, que precisa atacar o Cruzeiro no segundo jogo. Essa reversão da vantagem muda as características do confronto, a maneira como o jogo pode ser jogado. Vamos nos preparar para fazer um jogo melhor do que fizemos aqui para tentar confirmar essa condição”, projetou Mano.