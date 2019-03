Fora de treino, Cueva se reapresenta e será aproveitado pelo Santos em clássico

O peruano Cueva está de volta ao Santos. Após defender a seleção peruana em dois amistosos nas Datas Fifa de março, o meia se reapresentou no início da tarde desta quinta-feira no CT Rei Pelé, ficando à disposição do técnico Jorge Sampaoli para participar do clássico de domingo contra o Corinthians, em Itaquera, pelas semifinais do Campeonato Paulista.

Na sexta-feira passada, Cueva marcou o gol da vitória do Peru por 1 a 0 sobre o Paraguai, em um “duelo” santista com Derlis González. Depois, na terça-feira, participou da derrota por 2 a 0 para El Salvador, sendo que ambos os amistosos foram realizados nos Estados Unidos.

Como Cueva não se reapresentou a tempo de participar da atividade da manhã desta quinta no CT Rei Pelé, o meia trabalhou apenas na academia. Já Derlis e o venezuelano Soteldo, que tinha se reapresentado um dia antes, participaram da atividade preparatória para o clássico, assim como Jorge.

O lateral-esquerdo foi anunciado como reforço pelo Santos na quarta-feira e já trabalha no seu novo clube, ainda que sua apresentação oficial esteja agendada apenas para as 12 horas desta sexta. Ele, porém, não poderá ser utilizado no Paulistão porque o período para inscrições já havia se encerrado.

A demora no retorno de Cueva provocou preocupação sobre a possibilidade de repetição do que ocorreu após a folga de carnaval, quando o peruano perdeu um treino e ficou fora da lista de relacionados para duelo com o América-RN, pela Copa do Brasil. Porém, como retornou nesta quinta, será aproveitado contra o Corinthians, ainda que Sampaoli não tenha dado indicações de qual será a formação titular no fim de semana.