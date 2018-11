Fora de casa, Inter de Milão sofre goleada por 4 a 1 da Atalanta

Como visitante na cidade de Bérgamo, a Inter de Milão perdeu para o Atalanta por 4 a 1, neste domingo, e vai terminar a 12ª rodada do Campeonato Italiano na terceira posição. A equipe mandante abriu o placar com o lateral-direito holandês Hans Hateboer e o atacante argentino Mauro Icardi até empatou o duelo, mas dois zagueiros, o italiano Gianluca Mancini e o albanês Berat Djimsiti, e o meia argentino Papu Gómez definiram a goleada.

Jogando no esquema com três zagueiros, entre eles o brasileiro Rafael Tolói, a Atalanta se aproveitou da liberdade dos alas para marcar o primeiro gol, graças a carrinho de Hateboer para concluir cruzamento recebido pelo lado esquerdo, aos sete minutos do primeiro tempo. A Inter de Milão chegou ao empate no primeiro minuto da etapa final, em cobrança de pênalti de Icardi.

Pelo alto, Mancini aproveitou cobrança de falta pelo lado esquerdo e colocou a Atalanta em vantagem de novo, aos 16 minutos do segundo tempo. Quase como em um replay, foi a vez de Djimsiti cabecear para o gol, já aos 43. Entregue, a Inter ainda viu o meia croata Brozovic ser expulso e Gómez transformar a derrota em goleada.

Após 12 jogos, a Inter de Milão tem 25 pontos, seis a menos do que a Juventus, líder do torneio e que ainda vai enfrentar o Milan nesta rodada, às 17h30 deste domingo, em Milão. A Atalanta tem 18 pontos, mas ainda poderá ser ultrapassada por Roma e Sassuolo, que neste domingo vão atuar em casa, contra Sampdoria e Lazio, respectivamente.

No próximo sábado, a Inter de Milão será mandante, contra o Frosinone, enquanto o compromisso da Atalanta na 13ª rodada será contra o Empoli, fora de casa, no domingo.