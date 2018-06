Fora da seleção sueca, Ibrahimovic chega à Rússia como garoto-propaganda

Nos últimos meses, o atacante Zlatan Ibrahimovic anunciou que estaria na Copa do Mundo da Rússia. As declarações surpreenderam porque o sueco estava aposentado da seleção da Suécia e parecia longe de fazer o seu retorno. Mesmo assim, o jogador desembarcou em Moscou, mas não vai encarar os gramados. Ibrahimovic será garoto-propaganda de um dos patrocinadores da Copa.

“Estava claro para mim que eu não estaria na seleção. Mas, como eu disse há quatro anos, digo novamente agora: uma Copa do Mundo sem mim não tem graça”, afirmou o atacante, que perdeu espaço no time sueco por conta de grave lesão no joelho. Ele perdeu a maior parte do ano passado em razão do problema físico.

“Mas agora estou na Copa mesmo assim. Estou feliz por isso”, declarou o atacante, sem revelar quais serão suas atividades na Rússia. Na Copa, Ibrahimovic será garoto-propaganda da Visa, uma das patrocinadores da Fifa. Enquanto estiver na Rússia, desfalcará o Los Angeles Galaxy na MLS, a liga norte-americana de futebol. Ele não revelou se ficará em solo russo até o fim do Mundial.

Na Rússia, ele já tem suas apostas para o título. E inclui a seleção brasileira entre os favoritos a ficar com a taça. “Acho que Brasil, Espanha, Alemanha e, obviamente, a Suécia são os candidatos ao título. A Argentina também, embora eles não se considerem favoritos. Eu lamento que os Estados Unidos, o meu novo país, não esteja na Copa.”

O jogador de 36 anos anunciou sua aposentadoria da seleção sueca em 2016, após a disputa da Eurocopa. Depois do afastamento, ele sofreu a grave lesão no joelho, o que deixou o jogador ainda mais distante da seleção. Pouco antes da convocação da equipe, o técnico Janne Andersson avisara que Ibrahimovic não seria chamado para jogar na Rússia.