Fora da seleção, Coutinho volta aos treinos e pode reforçar Barça em clássico

Fora da seleção por causa de uma lesão, o meia Philippe Coutinho foi a grande novidade do treino do Barcelona nesta terça-feira. O jogador participou normalmente da atividade no CT do clube catalão e mostrou que pode reforçar a equipe do técnico Ernesto Valverde já na próxima rodada do Campeonato Espanhol.

O retorno de Coutinho seria importantíssimo diante do peso do próximo compromisso do Barcelona. Afinal, neste sábado, o time catalão, líder da competição com 24 pontos, fará um clássico com o Atlético de Madrid, terceiro colocado, com 23, na casa do adversário.

Coutinho está afastado dos gramados há duas semanas. No dia 6 de novembro, ele sofreu uma ruptura do bíceps femoral da perna esquerda. Na época, o departamento médico do Barcelona estipulou a previsão de afastamento em duas a três semanas. Por conta disso, o jogador foi cortado da seleção brasileira para os amistosos com Uruguai e Camarões.

O Barcelona se reapresentou nesta terça, aliás, sem diversos nomes que estão a serviço de suas seleções, como Arthur e Rafinha Alcântara, no Brasil, Luis Suárez, no Uruguai, e outros. Rakitic se lesionou defendendo as cores da Croácia e é desfalque certo para encarar o Atlético.