Fora da Copa, Holanda só empata com a Eslováquia em amistoso

Depois de decepcionar seu torcedor e ficar de fora da Copa do Mundo da Rússia, a Holanda tenta se reerguer. Nesta quinta-feira, porém, a seleção voltou a render abaixo do esperado e não passou de um empate por 1 a 1 diante da Eslováquia, em amistoso realizado em Trnava, na casa do adversário.

Já sem nomes que marcaram a história recente da seleção, como Sneijder e Robben, a Holanda começou mal nesta quinta e sofreu o primeiro gol logo aos sete minutos de jogo. Hamsik deu lançamento preciso para Nemec, que aproveitou cochilo da defesa adversária e desviou de cabeça para a rede.

No segundo tempo, os técnicos de ambas as equipes realizaram diversas mudanças. E não demorou para que a Holanda buscasse o empate. Promes recebeu na intermediária e aproveitou o espaço dado pela defesa para arriscar, no canto esquerdo do goleiro, que não alcançou.

Nos próximos dias, a Holanda realizará mais um amistoso, contra a Itália, na próxima segunda-feira, na cidade de Turim. No mesmo dia, a Eslováquia vai encarar Marrocos, em Carouge, na Suíça.