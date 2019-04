Fora, Chelsea derrota Slavia Praga e fica perto da semifinal da Liga Europa

O Chelsea derrotou o Slavia Praga, nesta quinta-feira, na República Checa, por 1 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Liga Europa. O gol foi marcado pelo lateral-esquerdo Marcos Alonso. Com a vitória, o time inglês joga por um empate na quinta-feira que vem, em Londres, para assegurar um lugar na semifinal.

Empurrado pela sua entusiasmada torcida, o Slavia Praga partiu para o ataque desde o início do primeiro tempo, com muita vontade, mas sem grande técnica. Com isso, o Chelsea tinha o controle do jogo e quase não teve sua meta ameaçada.

O primeiro lance perigoso do time checo, que jamais eliminou uma equipe inglesa em competições europeias, surgiu aos 20 minutos, com um belo chute de Sevcik, defendido em dois tempos pelo goleiro Arrizabalaga.

Com Hazard no banco, Willian foi o responsável pela armação das jogadas do time londrino. E, aos 24 minutos, o meia-atacante brasileiro recebeu na esquerda, trouxe a bola para o meia e acertou um lindo chute, que explodiu no travessão de Kolar.

O segundo tempo foi melhor. Com Hazard em campo, o Chelsea foi outro time. Mais agressivo, criativo e valente. O Slavia Praga continuou tentando jogadas de ataque, mas a equipe inglesa foi mais presente no campo adversário e conseguiu duas boas chances com Rüdiger e Willian.

Aos 23 minutos, o Slavia respondeu com Traoré, que arriscou da entrada da área e forçou Arrizabalaga a fazer grande defesa. Aos 34, o goleiro do Chelsea saiu mal, mas se recuperou ao fazer bela defesa, após finalização de Sevcik.

E mais uma vez o talento sempre fez a diferença. A defesa do Slavia deixou Willian dominar a bola, levantar a cabeça e cruzar na cabeça de Marcos Alonso, que só teve o trabalho de desviar do goleiro Kolar para abrir o placar, aos 40 minutos, e definir a vitória inglesa.

OUTRO JOGO – Em Lisboa, no Estádio da Luz, o Benfica obteve uma vitória importante, ao marcar 4 a 2 no Eintracht Frankfurt. O destaque foi João Felix, autor de três gols. Ruben Dias fez o outro gol português. Jovic e Paciencia marcaram para o time alemão, que vai precisar de uma vitória por 2 a 0 para garantir vaga na semifinal.