Focado em 2019, Paraná faz testes no duelo com o Botafogo

Com a situação do Paraná definida no Campeonato Brasileiro, na lanterna e rebaixado, o técnico Dado Cavalcanti usará os dois últimos compromissos para seguir realizando testes na escalação, visando a próxima temporada. E vai ser o que ocorrerá nesta segunda-feira, às 20 horas, quando o time encara o Botafogo no Engenhão, pela 37.ª rodada.

Tendo apenas 22 pontos, o Paraná aposta nos jovens de sua base para a próxima temporada. Dado Cavalcanti não confirmou a equipe titular, mas pode experimentar durante o confronto um trio de ataque jovem, formado por Keslley, Alesson e Andrey.

Sem nenhum jogador suspenso, o Paraná tem apenas dois desfalques. Mansur e Rodrigo Carioca estão lesionados e não jogam. Fruto dos testes que possibilitou arrancar um empate contra o líder Palmeiras por 1 a 1, Keslley poderá ganhar outra oportunidade.

Antes esquecido no elenco, Felipe Augusto vem sendo bastante acionado e pode começar como titular mais uma vez. O restante do time deve manter a base da formação que iniciou na derrota por 1 a 0 para o Ceará, na última rodada.