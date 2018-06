Fluminense visita Paraná em busca da vice-liderança isolada do Brasileirão

O Fluminense encara o Paraná nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio Durival Britto, em Curitiba, no fechamento da nona rodada do Campeonato Brasileiro, em busca da vitória para assumir a vice-liderança isolada da competição.

Atualmente, o time tricolor tem 14 pontos. O triunfo diante dos paranaenses coloca o Fluminense com 17, três a menos do que o líder Flamengo, que chegou ao 20 ao derrotar o Corinthians por 1 a 0, neste domingo, no Maracanã.

A equipe do técnico Abel Braga vem de um empate e duas vitórias nos últimos três jogos. Já o Paraná ainda não venceu no campeonato e soma apenas três pontos, fruto de uma campanha de três empates e cinco derrotas.

Antes da viagem ao Sul do país, o Fluminense treinou neste domingo, no CT da Barra, durante uma hora e 20 minutos. Abel Braga simulou situações de jogo e treinou jogadas de bola parada. Depois, acompanhou trabalho específico de cobranças de pênaltis e faltas da entrada da área.

O Fluminense enfrenta dura série de jogos fora de casa. Já disputou com o Grêmio, agora joga com o Paraná e na sequência tem Flamengo e Atlético-MG. A última partida antes da pausa para a Copa do Mundo será no Maracanã, contra o Santos.