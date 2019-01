Fluminense vence jogo-treino e anuncia contratação do goleiro Agenor

O Fluminense triunfou em seu primeiro teste para a temporada 2019. Nesta quarta-feira, em jogo-treino disputado no CT da Barra, o time das Laranjeiras derrotou a Cabofriense por 1 a 0. O único gol da atividade entre clubes que se preparam para o Campeonato Carioca foi marcado pelo volante Dodi.

O jogo-treino foi importante para o técnico Fernando Diniz observar a equipe em ritmo de uma partida pela primeira vez no ano. Até por isso, utilizou 29 jogadores durante o trabalho, que foi disputado em dois tempos de 50 minutos, sendo fechado à imprensa e não teve a escalação revelada. E Dodi foi o responsável pelo gol da atividade em uma finalização da entrada da área.

O Fluminense ainda pretende disputar mais um jogo-treino antes da sua estreia no Campeonato Carioca, que está marcada para 19 de janeiro, no Maracanã, diante do Volta Redonda. Vasco, Madureira, Portuguesa e uma equipe que virá da seletiva serão os outros adversários da equipe na etapa inicial da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

REFORÇO – Além do jogo-treino, a quarta-feira no Fluminense foi agitada pela confirmação da chegada de mais um reforço. O clube carioca oficializou a contratação do goleiro Agenor, de 29 anos, que estava no Guarani. Ele chega para uma posição carente do elenco, que só contava com Rodolfo e Marcos Felipe.

Recentemente, o Fluminense havia perdido dois goleiros. Julio Cesar, destaque do time na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro em 2018, não teve o seu contrato renovado e se transferiu para o Grêmio. A situação é a mesma do uruguaio De Amores, que nem atuou pelo clube no ano passado.

Formado nas divisões de base do Internacional, Agenor, de 29 anos, teve passagens por Joinville e Sport antes de chegar ao Guarani no segundo semestre de 2018. No time campineiro, foi titular em 17 dos 18 últimos jogos da equipe na temporada.