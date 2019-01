Fluminense se apoia em reforços para tentar recuperação contra o Americano

Depois de uma estreia decepcionante, o Fluminense encara o Americano nesta quinta-feira às 21h30, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, pela segunda rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Na estreia, a equipe jogou mal e não passou de um empate com o Volta Redonda, já com direito a vaias da torcida e críticas à diretoria.

Para mostrar um futebol de mais qualidade na segunda partida, o Fluminense se apoia em seus reforços. Na quarta-feira, o departamento jurídico reverteu a decisão da Justiça do Espírito Santo sobre o “caso Richarlison”, que bloqueava as contas do clube e impedia novos registros de jogadores, e permitiu que o time regularizasse alguns de seus novos contratados a tempo de entrar em campo na quinta.

O lateral Marlon, que foi contratado em definitivo junto ao Criciúma, o zagueiro Nathan Ribeiro e o volante Luiz Fernando, que retornaram de empréstimo, além dos reforços Mateus Gonçalves, Caio Henrique e Yony González foram registrados às pressas e ficam à disposição do técnico Fernando Diniz pela primeira vez.

Outro reforço que pode estrear na quinta é o volante Bruno Silva. Uma das principais contratações do Fluminense para a temporada, que estava no Cruzeiro, o jogador foi liberado após ter uma pena por expulsão ainda na época de Botafogo reduzida, mas se tornou dúvida depois de desfalcar o treino de terça-feira por causa de uma amidalite.

A má notícia é o desfalque certo do zagueiro Digão, que sofreu um estiramento na coxa direita na estreia e foi descartado. Em sua vaga, Fernando Diniz colocará outro reforço: Matheus Ferraz.

Também trazido para este ano, o treinador tem a tarefa de montar uma equipe confiável em meio a tantas mudanças no elenco. Afinal, foram 14 jogadores negociados e outros oito contratados. Ao menos neste início de trabalho, porém, Fernando Diniz parece contar com a confiança dos jogadores.

“É uma tática totalmente diferente. Vemos que, para sair com o toque de bola, é bem diferente, mas nos adaptamos bem rápido. Pegamos bastante coisa nas primeiras semanas. O Fernando Diniz é um ótimo treinador, nos ajuda dando toques e mostrando como faz. Procuramos sempre prestar atenção no que ele fala para fazer melhor”, declarou o zagueiro Ibañez.

Diferentemente do Fluminense, o Americano chega para o confronto desta quinta embalado. Afinal, garantiu vaga na competição através da fase preliminar do Carioca e venceu na estreia, ao fazer 1 a 0 sobre a Portuguesa, mesmo fora de casa. De volta após cumprir suspensão, Romário pode ser a novidade.