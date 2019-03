Fluminense quer voltar a marcar gols para avançar à 3ª fase da Copa do Brasil

Após boas apresentações no início da temporada, o Fluminense marcou apenas um gol nos últimos dois jogos e tenta reencontrar o desempenho positivo. O time tricolor das Laranjeiras volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Ypiranga-RS, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida acontece no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h30.

Nesta fase da competição, as duas equipes jogam por uma vitória simples, sendo que um empate levará a decisão para os pênaltis. Na primeira fase, o Ypiranga deixou o Votuporanguense-SP pelo caminho, vencendo por 1 a 0 no interior de São Paulo, enquanto que o Fluminense goleou o River-PI por 5 a 0, no Piauí. Quem avançar recebe o prêmio de R$ 1,450 milhão e já conhece o adversário na terceira fase: o Luverdense.

O time do Rio de Janeiro teve uma queda de desempenho recente, após perder o título da final da Taça Guanabara – o primeiro turno do Campeonato Carioca – para o Vasco. Nos últimos dois jogos, contra o Resende (1 a 1), pelo Estadual, e contra o Antofagasta (0 a 0), do Chile, pela Copa Sul-Americana, o time empatou duas vezes e marcou apenas um gol.

Fernando Diniz, técnico do Fluminense, afirmou que a equipe esteve sonolenta no compromisso pelo Estadual. “É preciso manter o foco sempre, independente da competição”, pregou.

Para tentar mudar esse cenário, Fernando Diniz deve ter o retorno do lateral-direito Gilberto, poupado no final de semana para evitar maior desgaste físico. E, na defesa, Digão deve retomar o seu posto de titular, depois de cumprir suspensão no jogo do Estadual. Por ter sido inscrito pelo Corinthians na competição, o recém-chegado Léo Santos não pode ser usado.

O Ypiranga está na divisão de acesso do Campeonato Gaúcho e vive situação delicada em busca do acesso. O técnico Círio Quadros admitiu que deve adotar uma mudança de postura contra os adversários cariocas. “Precisamos mostrar força na marcação, mas também chegar com consciência ao ataque”, disse. O seu principal desfalque é o atacante Café, que está há três semanas fora por conta de uma lesão muscular.