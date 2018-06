Fluminense lamenta lesão de Pedro, mas dá força ao substituto João Carlos

Autor de 13 gols em 27 jogos disputados em 2018, Pedro vinha sendo um dos destaques do Fluminense nesta temporada, mas agora vai desfalcar o time. O centroavante sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda no duelo de quarta-feira com o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, e ficará afastado da equipe em seus próximos compromissos.

O técnico Abel Braga já indicou que João Carlos será o substituto de Pedro a partir do confronto com o Paraná, em Curitiba, na segunda-feira. E a ordem no elenco é dar força para o atacante, que foi contratado após se destacar no Campeonato Carioca pela Cabofriense.

“O Pedro vivia um bom momento, esperamos que o João Carlos possa ganhar confiança e viver um grande momento também. O João é uma grande pessoa, sempre querendo melhorar, é um moleque muito gente boa, que merece. Ele estava preparado para a oportunidade, deu conta do recado. Taticamente vai mudar pouco. O Pedro é mais leve, o João é mais brigador”, explicou o lateral Gilberto.

Para ele, a ausência de Pedro é mais uma oportunidade para o elenco do Fluminense mostrar o seu valor. “Os jogadores que estão entrando no lugar dos lesionados têm dado conta do recado. Temos também outros jogadores que têm jogado pouco, mas sabemos que quem entrar vai dar conta do recado. Quando temos a semana livre, temos um trabalho muito importante de prevenção, para não sentir na hora do jogo. Tivemos poucas lesões esse ano, ainda bem, porque temos jogos importantes pela frente”, disse.

Após adotar uma postura mais defensiva e conter o Grêmio, não saindo do 0 a 0, o Fluminense agora vai visitar o lanterna do Brasileirão. E Gilberto reconheceu que o time adotará um estilo de jogo bem diferente na segunda-feira.

“Campeonato Brasileiro é assim, já temos na sequência um adversário que está na parte de baixo da tabela. Precisamos entrar ligados contra o Paraná. Ainda vamos conversar sobre a estratégia, mas vamos entrar buscando a vitória”, afirmou o camisa 2 do Fluminense.