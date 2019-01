Fluminense encaminha contratação de zagueiro do Criciúma por empréstimo

A negociação envolvendo Criciúma, Fluminense e Nino está próxima de ser concretizada. As diretorias encaminharam o empréstimo do zagueiro de 21 anos até o final de 2019, com opção de compra. O jogador foi uma indicação do técnico Fernando Diniz ao clube carioca.

O Criciúma, porém, pediu que Nino seguisse no clube pelo menos até o jogo de quarta-feira, diante do Brusque, no Heriberto Hülse, pela quinta rodada do Campeonato Catarinense. Isso porque o técnico Doriva ainda não pode contar com os recém-contratados Federico Platero e Darlan.

Nino é natural de Recife e passou pela base do Sport antes de ser contratado pelo Criciúma, onde se profissionalizou em 2016. Desde então, foram 82 jogos com a camisa do clube. Titular nos quatro primeiros jogos desta temporada, Nino, assim, pode fazer sua despedida na quarta-feira diante do Brusque.

A contratação de Nino pelo Fluminense deve coincidir com a saída de Ibañez, zagueiro que pode se transferir nos próximos dias ao futebol italiano, pois está na mira da Atalanta.